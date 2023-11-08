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    • Бубнов назвал двух молодых игроков, вызов в сборную которых его порадовал

    Бубнов назвал двух молодых игроков, вызов в сборную которых его порадовал

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов рад появлению в сборной России молодых футболистов.

    «Радует включение в список молодых футболистов «Краснодара». Александр Черников и Никита Кривцов давно заслужили места в сборной. Они вносят большой вклад в высокое положение «быков» в турнирной таблице.

    В целом, ничего удивительного нет. Интересно, какой выбор сделает Валерий Карпин в предстоящем матче. Предсказать стартовый состав на данном этапе практически невозможно, за исключением позиций, на которых играют футболисты из иностранных чемпионатов. Не зря же их вызывали», – сказал Бубнов.

    • Игра Россия – Куба состоится 20 ноября в Волгограде.
    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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    Источник: Sportbox

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    08.11.2023 11:12
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 8 ноября, 11:31

      А этим пацанам, плюс еще Кокшарова, я бы рекомендовал заиграться за сборную Армении. Им там весело и уютно будет со Сперцяном. Пацаны действительно хорошие.

      2
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 11:22

      Бубнов гадалка) всем места в сборной хватит в ближайшее время)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 8 ноября, 11:21

      И в чем его радость? Сейчас в сборную разве что инвалидов только не вызывают.

      2
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