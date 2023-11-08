Бубнов назвал двух молодых игроков, вызов в сборную которых его порадовал

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов рад появлению в сборной России молодых футболистов.

«Радует включение в список молодых футболистов «Краснодара». Александр Черников и Никита Кривцов давно заслужили места в сборной. Они вносят большой вклад в высокое положение «быков» в турнирной таблице.

В целом, ничего удивительного нет. Интересно, какой выбор сделает Валерий Карпин в предстоящем матче. Предсказать стартовый состав на данном этапе практически невозможно, за исключением позиций, на которых играют футболисты из иностранных чемпионатов. Не зря же их вызывали», – сказал Бубнов.

Игра Россия – Куба состоится 20 ноября в Волгограде.

Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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