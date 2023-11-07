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Когда состоится жеребьевка Евро-2024
Главные новости
11:49
Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе»
11:05
Сесар Навас дал прогноз по развитию карьеры Захаряна в Испании
11:00
Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео
10:52
Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче лидеров чемпионата Бразилии
10:23
В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока
1
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Все новости
8 ноября
19:35
Казахстанский медиаклуб анонсировал матч со сборной Сан-Марино
1
7 ноября
10:36
Когда состоится жеребьевка Евро-2024
2 ноября
14:32
Тренер Испании оценил возможность возвращения Рамоса в сборную
27 октября
10:50
Губерниев прокомментировал желание России принять Евро в 2036 или 2040 году
11
09:26
Из сборной Болгарии уволили сербского тренера
26 октября
22:33
Сборная Израиля выбрала страну для проведения домашних матчей отбора Евро-2024
17
17:38
В РФС заявили о готовности подать заявку на проведение Евро в 2036 или 2040 годах
5
24 октября
10:54
ФИФА утвердила новые даты матчей сборной Израиля
32
23 октября
20:59
Игрок сборной Литвы пообещал компенсировать штрафы за оскорбления Путина
8
20:09
УЕФА оштрафовал Литву за оскорбления в адрес Путина
15
20 октября
22:52
Тренер сборной Португалии Мартинес раскрыл подробности первой встречи с Роналду
14:14
Сборная Англии рассматривает трех тренеров на замену Саутгейту
19 октября
16:07
УЕФА вынес решение о недоигранном матче Бельгия – Швеция
12
12:02
Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда
00:54
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18 октября
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«Мы тебя сломаем, нам терять нечего»: игроки Сан-Марино угрожали Хойлунду во время матча
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18:48
Бербатов рассказал, когда Роналду завершит карьеру
18:40
Goal назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы-2024
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17:59
Нагельсман лишил Нойера капитанской повязки в сборной Германии
1
00:23
Зайнутдинов прокомментировал свой рекорд в сборной Казахстана
17 октября
23:57
Определился 9-й участник Евро-2024
23:48
Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи
23:41
Отбор Евро-2024. Англия победила Италию (3:1) благодаря дублю Кейна
1
22:50
Стало известно, будет ли доигран матч Бельгия – Швеция, остановленный из-за теракта в Брюсселе
1
21:55
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21:32
Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики
21:00
Отбор Евро-2024. Дубль Зайнутдинова принес Казахстану волевую победу над Финляндией (2:1)
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Когда состоится жеребьевка Евро-2024
Когда состоится жеребьевка Евро-2024
1
Источник:
Бомбардир
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07.11.2023 10:36
Отбор ЧЕ-2024
Европа
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