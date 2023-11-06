Когда состоится жеребьевка Евро-2024

Чемпионат Европы – главное футбольное событие 2024 года. Его будут смотреть миллионы болельщиков по всему миру, потому что Германия примет практически все сильнейшие сборные планеты на данный момент.

Прямо сейчас, за 8 месяцев до старта турнира, заканчиваются последние приготовления к этому феномену. И одно из важнейших явлений вокруг Евро – жеребьевка финальной стадии.

Когда состоится жеребьевка немецкого Евро

На официальном сайте УЕФА сказано, что жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится 2 декабря (суббота) в Гамбурге. Время начала – 18:00 по центральноевропейскому времени. Если переводить на московское, то жеребьевка начнется в 20:00.

Пройдет жеребьевка в Эльбской филармонии. Это главный концертный зал Гамбурга, который был основан в 1967 году. Сам Гамбург стал одним из городов, которые принимают чемпионат Европы. Там пройдут четыре встречи группового этапа и один четвертьфинал. Посол от города – немецкий тренер по американскому футболу Патрик Эсуме.

На официальном сайте УЕФА о самой процедуре жеребьевки сказано:

«Команды будут распределены по четырем корзинам (1, 2, 3, 4) до начала жеребьевки в соответствии с их результатами на групповом этапе квалификации. Сборная Германии в качестве хозяйки турнира заранее определена в корзину 1 и не будет участвовать в жеребьевке, поскольку автоматически попадает в группу A. Три будущих победителя «стыков» попадут в корзину 4.

Другие шесть корзин (A, B, C, D, E, F) понадобятся для жеребьевки соответствующих позиций команд в каждой группе. В корзинах B-F будет по четыре шара, каждый из которых представляет соответствующую позицию в группе (например, B1, B2, B3 и B4). В корзине A будет всего три шара для позиций A2, A3 и A4 в группе A, поскольку Германия автоматически получит позицию A1».

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы и четыре сборные с третьих мест, которые выступили лучше всего в отборочном раунде.

Кто уже пробился на Евро-2024

Вот список отобравшихся на чемпионат Европы сборных:

• Германия – страна-хозяйка Евро-2024.

• Австрия.

• Англия.

• Бельгия.

• Испания.

• Португалия.

• Турция.

• Франция.

• Шотландия.

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