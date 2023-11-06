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    • Защитник «Локомотива» сказал, что нужно команде для улучшения результатов

    Защитник «Локомотива» сказал, что нужно команде для улучшения результатов

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) рассказал, что необходимо сделать железнодорожникам для улучшения результатов.

    «Чтобы подняться в турнирной таблице, надо просто отбросить всякие мысли и выиграть оставшиеся матчи. До зимнего перерыва у нас их осталось всего четыре в чемпионате. Надо в них победить. Тогда все наладится», – сказал Ненахов.

    • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
    • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1951

      rac531 6 ноября, 11:14

      Экс-игрок московского «Динамо» Ненахов скромничает)
      Игра показала, что если «Локомотив», играя со «Спартаком» имеет большинство, то превосходство спартаковцев не так уж и значительно.
      А вот против девятерых спартаковцев, шансы на победу резко увеличились бы)

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