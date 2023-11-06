Защитник «Локомотива» сказал, что нужно команде для улучшения результатов

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) рассказал, что необходимо сделать железнодорожникам для улучшения результатов.

«Чтобы подняться в турнирной таблице, надо просто отбросить всякие мысли и выиграть оставшиеся матчи. До зимнего перерыва у нас их осталось всего четыре в чемпионате. Надо в них победить. Тогда все наладится», – сказал Ненахов.