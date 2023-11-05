Федотов прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил исход матча 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

Москвичи уступали в счете.

ЦСКА поднялся в топ-3.

Впереди у команды матч 15-го тура против «Факела» (11 ноября).

«Мы исходили из того, что они привыкли и адаптировались к нашему развитию атак. Нужно было поменять лица каждому из флангов. Мы нашли этот момент и забили два гола.

Мы доминировали, искали лазейки, но не хватало заключительного паса с фланга. Ко второму голу привела потеря концентрация. Здесь нужно помогать друг другу вовремя вернуться в игру, не терять еe. Мы готовились к тяжeлой, вязкой игре, местами даже грубой. Соперник часто сбивал скорость атак, наш темп, чего нам не хватало», – сказал Федотов.