Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Гурцкая объяснил доминирование «Спартака» в 90-х

    Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» выигрывал чемпионат России в 1990-х годах.

    «Они могли собирать лучших футболистов. Все остальные клубы были в полной разрухе. Не было конкурентов у «Спартака», который мог забрать любого игрока.

    Потом начали подниматься другие клубы, и они начали отжимать чемпионства. «Спартак» уже не смог доминировать», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • В 90-х годах «Спартак» выиграл 7 чемпионств.
    • В период с 2001 по 2017 год «Спартак» не выиграл ни одного чемпионства.
    • Сейчас команда отстает от 1-го места на 9 очков.

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки 2
    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру» 4
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2023 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 15:46

      Спартак это позор

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 16:41

      позор это Зенит..за все купленные "чемпионства" ему не отмыться во веки вечные!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > timon2401 5 ноября, 16:45

      Почему это? Зенит все игры выиграл по честному

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 17:00

      естественно)))) эт как и "выборы" вашего главного болельщика)) наичестнейшие!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1185

      edw7777 > timon2401 5 ноября, 17:56

      Не надо... Он хоть и питерский, но болеет за Спартак. Не понимаю почему. Как, к примеру, Панов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5149

      ПалкоВводецъ (returned) 5 ноября, 15:01

      Тогда хряки жировали, когда все клубы влачили жалкое существование. А когда появились у других клубов спонсоры как у сви ней, так они стали заурядными лузерами. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 13:42

      Судьи и сейчас то подсуживают эти выскочкам,а в 90 ые вообще свистели за спам

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > TIMOTHY 5 ноября, 16:43

      и это говорит человек который болеет за Ростов которым в прошлом годе за каждое нелепое падение пенальти дарили..но увы и это не помогло))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 5 ноября, 12:56

      Не только Гурцкая, даже ленивому понятно Спартак имел бабло, чтобы собирать лучших футболистов. В лихие 90-е всё бабло, в т.ч. и криминальное было в Москве.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > ilichkadr 5 ноября, 13:09

      Почему тогда ЦСКА, "Локо", "Динамо" не доминировали? Раз все бабло было в Москве).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > vladik12 5 ноября, 13:20

      У них была реформа. Ельцинисты они такие...............

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > ilichkadr 5 ноября, 16:45

      зато сейчас всё явно))) есть один фаворит у путиниста..и жить всем остальным с этим безобразием пока он существует ((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Опорник1984 > ilichkadr 5 ноября, 16:51

      У вас одна была в городе команда и той ума не могли дать не в Союзные времена. не после развала страны. А в Москве их было пять. И только Спартак мог составить конкуренцию Динамо Киев. Остальные команды из двух столиц были не в п.... .не в красную армию. В Спартаке играть было очень престижно. пока червь поганый не пришел в клуб. Не стань ВВ править в стране .так бы ущербным клубом и оставались.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > timon2401 5 ноября, 17:08

      Ты видимо не жил в лихие 90-е и не ощущал его блеск? То, что происходило в 90-х явнее не бывает. 90-е стали эпохой расцвета криминала по всей России. ОПГ существовали во всех городах и населенных пунктах страны. Люди круглосуточно свои парадные охраняли, зарплаты по году не выплачивали, бартер процветал.........Да что тут говорить, вспоминать не хочется.
      Я к тому, что и в футболе без криминальных денег не обошлось.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Опорник1984 5 ноября, 17:16

      Ну, да Бориска бы Спартак довёл до цугундера.
      "А в Москве их было пять."
      В Москве в лихие 90-е бабла было как у собаки блох. Поэтому не надо здесь кивать на остальных. Питер отдавал Москве в 90-е 75% дохода. Это тебе в порядке справки. Далее вождь по имени Бориска ничего не понимающий в экономике со своим жульём распределял бабло по регионам.
      P.S. Я знаю о чём говорю, поэтому давай закроем эту тему. Все в курсе, что выше Москвы только солнце.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > ilichkadr 5 ноября, 17:25

      чем сейчас лучше?? я живу далеко от Москвы..и вот честно сказать ну ни х...для регионов не поменялось)) но в данном случае я о футболе писал..власть сменилась, сменился фаворит. не более того и да..я застал 90е во всей их красе)) только вот раньше это было "честно", опг, бандиты, рэкет, а сайчас они де только под крышей власти с "благародными" названиями

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > timon2401 5 ноября, 17:50

      "чем сейчас лучше??"
      Ну, хотя бы бандитизма поубавилось, зарплаты, пенсии выплачивают, инфраструктура развивается, инфляция божеская, рынок труда растет и т.д. и т.п.
      P.S. Я бы не стал говорить, что ни х.. не поменялось. Обычно беру лист бумаги и пишу было/стало. Вспоминаю 90-е, когда у моего дома (6-ти подъездная девятиэтажка) стояло 3 авто: 1 москвич-412 и 2 жигуля, один из них мой. Сейчас не могу улицу перейти, чтобы сбегать в пятёрочку.: мерсы, бэхи, порши....в 2 ряда . Видимо от бедности.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > ilichkadr 5 ноября, 18:23

      да..з/п выплачивают, согласен(правда в большинстве своём в регионах она только на бумаге достойная) которой хватает на оплату ком платежей,немного одеться и на выбор поесть..инфляция да практически не растёт ( за последние два года цены поднялись миним в 1.5 раза) и да тоже порши стоят, бмв и мерседесы (только вот хозяева этих авто что не судья или прокурор, то депутат) и инфраструктура развивается ( на фирму приходит письмо, мол администрация города решила сделать парк там то там то и убедительно просит внести "добровольное" пожертвование в размере 500000р))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > timon2401 5 ноября, 18:41

      Ну, хоть что-то же лучше!? Вроде живем, и как все русские, верим в светлое будущее.........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > ilichkadr 5 ноября, 18:55

      а вот тут да!)) живём и надеемся))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+