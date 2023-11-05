Гурцкая объяснил доминирование «Спартака» в 90-х

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» выигрывал чемпионат России в 1990-х годах.
«Они могли собирать лучших футболистов. Все остальные клубы были в полной разрухе. Не было конкурентов у «Спартака», который мог забрать любого игрока.
Потом начали подниматься другие клубы, и они начали отжимать чемпионства. «Спартак» уже не смог доминировать», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- В 90-х годах «Спартак» выиграл 7 чемпионств.
- В период с 2001 по 2017 год «Спартак» не выиграл ни одного чемпионства.
- Сейчас команда отстает от 1-го места на 9 очков.
Источник: «Бомбардир»