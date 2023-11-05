Гурцкая объяснил доминирование «Спартака» в 90-х

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» выигрывал чемпионат России в 1990-х годах.

«Они могли собирать лучших футболистов. Все остальные клубы были в полной разрухе. Не было конкурентов у «Спартака», который мог забрать любого игрока.

Потом начали подниматься другие клубы, и они начали отжимать чемпионства. «Спартак» уже не смог доминировать», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.