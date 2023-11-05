В «Динамо» ответили о планах на зимнее окно

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ближайшей трансферной кампании.
«Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом.
Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», – сказал Гафин.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
- Завтра, 6 ноября, команда сыграет с «Сочи» в 14-м туре РПЛ.
- У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.
Источник: «Чемпионат»