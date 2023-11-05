В «Динамо» ответили о планах на зимнее окно

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ближайшей трансферной кампании.

«Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом.

Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», – сказал Гафин.