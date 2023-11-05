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    В «Динамо» ответили о планах на зимнее окно

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ближайшей трансферной кампании.

    «Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом.

    Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», – сказал Гафин.

    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • Завтра, 6 ноября, команда сыграет с «Сочи» в 14-м туре РПЛ.
    • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2023 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 5 ноября, 13:04

      Ну и когда ваш "Неймар" феерить начнет? Мы все заждались.

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