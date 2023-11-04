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    Семак: «В матче «Зенита» с «Балтикой» будет мало футбола»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал не ждать много футбола в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики».

    «Согласен ли, что «Зенит» является фаворитом матча? Нет, «Балтика» всегда хорошо играет дома. Конечно, сегодня будет мало футбола, учитывая погодные условия и состояние поля в Калининграде. Будет мало футбола и много борьбы.

    Какие сильные стороны в игре «Балтики» могу подметить для себя? Команда много двигается, особенно в домашних играх. «Балтика» также очень много прессингует, использует фланговые передачи и бьет по воротам. Дома команда старается играть агрессивно и активно, это у них неплохо получается», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2023 19:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -75

      Скай 4 ноября, 21:46

      Сярюня, не удивительно, у бЗдяниты футбола то и нет.

      0
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      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:28

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      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
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      Рейтинг: +4352

      Kollljan 4 ноября, 21:19

      А футбол в исполнении Зенита, все же, был. С победой Зенит!

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 20:14

      Так что же ты Серёга не настроил своих на футбол!) Погода плохая,поле плохое,Ты не спартач чтобы ныть и попрошайничать

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