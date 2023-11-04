Семак: «В матче «Зенита» с «Балтикой» будет мало футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал не ждать много футбола в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики».

«Согласен ли, что «Зенит» является фаворитом матча? Нет, «Балтика» всегда хорошо играет дома. Конечно, сегодня будет мало футбола, учитывая погодные условия и состояние поля в Калининграде. Будет мало футбола и много борьбы.

Какие сильные стороны в игре «Балтики» могу подметить для себя? Команда много двигается, особенно в домашних играх. «Балтика» также очень много прессингует, использует фланговые передачи и бьет по воротам. Дома команда старается играть агрессивно и активно, это у них неплохо получается», – сказал Семак.