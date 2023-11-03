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    • «Боруссия Дортмунд» – «Бавария»: прогноз на матч 10 тура Бундеслига, 4 ноября

    «Боруссия Дортмунд» – «Бавария»: прогноз на матч 10 тура Бундеслига, 4 ноября

    В субботу, 4 ноября, «Боруссия Дортмунд» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Германии по футболу и начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Боруссия Дортмунд»

    Команда в девяти играх чемпионата страны набрала 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре балла. В активе «Боруссии» шесть побед и три ничьи. Дортмундцы забили 20 голов, однако пропустили 11 мячей.

    «Бавария»

    Мюнхенцы с 23 баллами идут на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на два балла. Команда выиграла семь матчей и дважды сыграла вничью. Подопечные Томаса Тухеля забили 34 гола и пропустили 7 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 133 матча, в которых «Боруссия» победила 32 раза, а «Бавария» выиграла 66 поединков.

    Прогноз на матч «Боруссия Дортмунд» – «Бавария»

    Обе команды довольно неплохо смотрятся в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, однако «Бавария» – фаворит этого матча. Наверняка подопечные Тухеля выиграют встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.75).

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 00:59
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