В субботу, 4 ноября, «Боруссия Дортмунд» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Германии по футболу и начнется в 20:30 по московскому времени.

Команда в девяти играх чемпионата страны набрала 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре балла. В активе «Боруссии» шесть побед и три ничьи. Дортмундцы забили 20 голов, однако пропустили 11 мячей.

«Бавария»

Мюнхенцы с 23 баллами идут на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на два балла. Команда выиграла семь матчей и дважды сыграла вничью. Подопечные Томаса Тухеля забили 34 гола и пропустили 7 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 133 матча, в которых «Боруссия» победила 32 раза, а «Бавария» выиграла 66 поединков.

Прогноз на матч «Боруссия Дортмунд» – «Бавария»

Обе команды довольно неплохо смотрятся в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, однако «Бавария» – фаворит этого матча. Наверняка подопечные Тухеля выиграют встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.75).