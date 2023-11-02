Реакция Генича на его включение в список претендентов на звание тренера года в медиафутболе

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на список номинантов на звание лучшего тренера года в медиафутболе.

Журналист попал в число пяти претендентов.

«Смешно. Если только на худшего могу претендовать», – написал Генич в своем телеграм-канале.