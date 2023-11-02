Реакция Генича на его включение в список претендентов на звание тренера года в медиафутболе

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на список номинантов на звание лучшего тренера года в медиафутболе.
Журналист попал в число пяти претендентов.
«Смешно. Если только на худшего могу претендовать», – написал Генич в своем телеграм-канале.
- Комментатор стал тренером «Матч ТВ» с 3-го сезона МФЛ, сменив Александра Григоряна.
- Его конкуренты за награду – Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз»), Андрей Каряка («Родина Медиа») и Алан Гатагов (FC Bus).
Источник: телеграм-канал Константина Генича