Тухель отреагировал на вылет «Баварии» из Кубка Германии от клуба 3-й Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал сенсационное поражение от «Саарбрюкена».

Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии на стадии 1/16 финала.

«Саарбрюкен» – команда из третьей Бундеслиги (15-е место в таблице).

Они вырвали победу над «Баварией» на 90+6 минуте.

«Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы.

Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника», – сказал Тухель.