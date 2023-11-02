Месси назвал любимый гол в карьере

Лионель Месси назвал гол в ворота «Реала» в 2011 году самым любимым в карьере.

Аргентинец забил за «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов.

Каталонцы выиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0.

«Всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов», – сказал Месси.

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