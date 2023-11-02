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    Месси назвал любимый гол в карьере

    Лионель Месси назвал гол в ворота «Реала» в 2011 году самым любимым в карьере.

    • Аргентинец забил за «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов.
    • Каталонцы выиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0.

    «Всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

    Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов», – сказал Месси.

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    Источник: твиттер «Золотого мяча»

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    02.11.2023 06:16
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