Боксер Усик раскрыл подробности общения с Роналду

Александр Усик и Криштиану Роналду встретились в Эр-Рияде на боксeрском поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Украинец в интервью Seconds Out раскрыл подробности общения с португальским футболистом.

«Я общался с Криштиану о том, что вообще происходит вокруг. Я пытался рассказать ему чуть больше о боксе, пытался научить его разным штукам, которые он может увидеть в бою Фьюри и Нганну.

Роналду – очень простой человек. Я его ценю и являюсь его фанатом», – сказал Усик.