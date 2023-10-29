Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Рома», 10 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевский, Лукаку, Эль-Шаарави.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Рома»