Роналду эмоционально поприветствовал Мэнни Пакьяо

Криштиану Роналду встретился с еще одним боксером в Эр-Рияде.

Ранее португалец пообщался с Тайсоном Фьюри, который сделал ему несколько комплиментов.

Далее у 38-летнего нападающего «Аль-Насра» произошла встреча с Мэнни Пакьяо.

«Ээээй, Пакьяо! Привет, брат. Как дела?» – эмоционально поприветствовал Роналду филиппинского боксера.

Сегодня в Эр-Рияде будет бой между Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Ранее Роналду провел встречу с Нганну, перед этим подарив ему часы за 120 тысяч евро.

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