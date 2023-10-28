Роналду эмоционально поприветствовал Мэнни Пакьяо

Криштиану Роналду встретился с еще одним боксером в Эр-Рияде.
Ранее португалец пообщался с Тайсоном Фьюри, который сделал ему несколько комплиментов.
Далее у 38-летнего нападающего «Аль-Насра» произошла встреча с Мэнни Пакьяо.
«Ээээй, Пакьяо! Привет, брат. Как дела?» – эмоционально поприветствовал Роналду филиппинского боксера.
- Сегодня в Эр-Рияде будет бой между Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
- Ранее Роналду провел встречу с Нганну, перед этим подарив ему часы за 120 тысяч евро.
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Источник: «Бомбардир»