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    • «Пари НН» – «Сочи»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября

    «Пари НН» – «Сочи»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября

    В воскресенье, 29 октября, «Пари НН» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Пари НН»

    Нижегородцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в 12 матчах РПЛ выиграла пять игр, в двух встречах сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. «Пари НН» забил 11 голов, но при этом также и пропустил 11 мячей.

    «Сочи»

    Подопечные Александра Точилина идут на последнем, 16 месте в турнирной таблице. Команда в 12 матчах РПЛ выиграла три матча, но при этом проиграла в девяти играх. «Сочи» забил 13 голов, но при этом пропустил 19 мячей. В активе «Сочи» только девять очков.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает семь матчей, в которых нижегородцы выиграли три матча, а «Сочи» победил в одной встрече.

    Прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи»

    У обеих команд равные шансы на успех в предстоящей встрече. Однако мы сделаем выбор в пользу подопечных Сергея Юрана. Нижегородцы выиграют с комфортным для себя счетом. «Сочи», в лучшем случае, сможет рассчитывать на забитый гол. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.65), тотал больше 2.5 (2.36), обе забьют (1.99).

    Источник: Бомбардир

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