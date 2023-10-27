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    Канчельскис раскрыл отношение Фергюсона к России

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об экс-тренере команды Алексе Фергюсоне.

    «Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед». Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.

    У него нормально отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал Канчельскис.

    • Шотландец завершил карьеру в 2013 году.
    • Он тренировал «МЮ» в 1986-2013 годах.
    • Несколько недель назад у Фергюсона умерла жена.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 19:23
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