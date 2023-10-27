Канчельскис раскрыл отношение Фергюсона к России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об экс-тренере команды Алексе Фергюсоне.

«Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед». Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.

У него нормально отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал Канчельскис.