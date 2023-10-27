Журавель предложил сюжет для фильма про дисквалифицированного за ставки Тонали

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что про кейс полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали можно снять фильм.

Итальянца дисквалифицировали на 10 месяцев за ставки.

Тонали больше не появится на поле в этом сезоне АПЛ, также он не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.

Ранее футболист признался на допросе, что страдает лудоманией и делал ставки на матчи «Милана», выступая за «россонери».

«Скрасить» десятимесячный бан для Тонали может только… медийная активность.

Не знаю, какие там планы у «Нетфликс», но очевидно, что период без футбола – реабилитация, борьба со своими демонами и поддержание спортивной формы – это заманчивый сюжет для документари.

Последний кадр этого фильма… выход на поле в третьем туре следующего сезона. Полный «Сент-Джеймс Парк», победный гол в ворота «МЮ», море слeз и финальные титры», – предложил Журавель.