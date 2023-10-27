Журавель предложил сюжет для фильма про дисквалифицированного за ставки Тонали

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что про кейс полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали можно снять фильм.
- Итальянца дисквалифицировали на 10 месяцев за ставки.
- Тонали больше не появится на поле в этом сезоне АПЛ, также он не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.
- Ранее футболист признался на допросе, что страдает лудоманией и делал ставки на матчи «Милана», выступая за «россонери».
«Скрасить» десятимесячный бан для Тонали может только… медийная активность.
Не знаю, какие там планы у «Нетфликс», но очевидно, что период без футбола – реабилитация, борьба со своими демонами и поддержание спортивной формы – это заманчивый сюжет для документари.
Последний кадр этого фильма… выход на поле в третьем туре следующего сезона. Полный «Сент-Джеймс Парк», победный гол в ворота «МЮ», море слeз и финальные титры», – предложил Журавель.
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля