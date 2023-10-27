Губерниев прокомментировал желание России принять Евро в 2036 или 2040 году

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что своими заявлениями о готовности провести чемпионат Европы 2036 или 2040 года РФС хочет показать открытость миру.

«Мы можем провести любые соревнования, хоть завтра. Вопрос в том, кто к нам на них приедет. Мы так хотим показать миру, что мы открыты. Это лучше, чем ни хрена не делать и принять все обстоятельства. Нам нужна движуха. Опять же, мы готовы проводить абсолютно любые соревнования, но к нам сейчас никто не поедет, за редким исключением», – сказал Губерниев.

В среду генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение европейских чемпионатов 2036 или 2040 года.