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    • Губерниев прокомментировал желание России принять Евро в 2036 или 2040 году

    Губерниев прокомментировал желание России принять Евро в 2036 или 2040 году

    Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что своими заявлениями о готовности провести чемпионат Европы 2036 или 2040 года РФС хочет показать открытость миру.

    «Мы можем провести любые соревнования, хоть завтра. Вопрос в том, кто к нам на них приедет. Мы так хотим показать миру, что мы открыты. Это лучше, чем ни хрена не делать и принять все обстоятельства. Нам нужна движуха. Опять же, мы готовы проводить абсолютно любые соревнования, но к нам сейчас никто не поедет, за редким исключением», – сказал Губерниев.

    В среду генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение европейских чемпионатов 2036 или 2040 года.

    • Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландия, а в 2032 году – в Италии и Турции.
    • Санкт-Петербург был одним из городов, в котором проходили матчи Евро-2020 в 2021 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2023 10:50
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7059

      Давид59 14 часов назад

      Ну тут одно из двух. Либо нам дадут ЧЕ. И тогда Губер посмотрит его по телеку где-нибудь в Магадане. Либо всё будет по-прежнему, нас ото всюду повыкидывают и Губер продолжит быть главным балаболом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 15 часов назад

      До 2036 года еще дожить надо....
      Срок немалый...За это время в России должны произойти события способствующие проведению ЧЕ. И многие знают какие.....
      Только это вопрос вопросов....
      Нельзя же все время ср......ть против ветра.....намек ,как бы на то,что даже в футболе бывают замены игроков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 16 часов назад

      Наверно все поняли , что эти заявления Митрофанова , пустая болтовня.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6416

      Добрый Бобер > Алексей З 16 часов назад

      Ну почему же? Состряпать заявку и подать её - дело не хитрое. Другой вопрос, нужен ли будет России в 2036 году ЧР на развалинах страны, оставшихся в наследство от Путина.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Добрый Бобер 15 часов назад

      Так яи сказал , что это пустая болтовня.
      К 36-му Митрофанова и Дюкова искать придётся, им ещё аукнется газпромовское прошлое.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > Добрый Бобер 15 часов назад

      Ты уверен что в 36 - ом он уже не будет править ??? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 > VVM1964 15 часов назад

      Все так...но тот,о котором упомянули - он же не перпетум мобиле)))

      0
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      Рейтинг: +833

      The only one > Добрый Бобер 15 часов назад

      ну тебе уже точно будет не до футбола

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > The only one 15 часов назад

      Никто не знает кому и "до чего" будет в 36- ом ...

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > alex1951 15 часов назад

      ПУТИН - Вечно молодой !!! ))) И до 36-го сможет дотянуть, ну если не Владимирович, то Васильевич ... ну или еще какой !!! )))"Мало ли в России "Путиных" ... - и не сосчитаешь" )))

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      ...
      Рейтинг: +6492

      AtticusFinch > Алексей З 13 часов назад

      кто кого будет искать - что ты несешь?у половины чиновников дети во Франции спокойно живут и Англии...какой ты наивный дурак

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