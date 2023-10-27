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    Месси номинирован на индивидуальную награду в МЛС

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оказался в числе номинантов на приз лучшему новичку МЛС. При это форвард оказался вне итоговой тройки номинантов на приз самому ценному игроку лиги.

    MVP турнира могут стать Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос‑Анджелес»).

    • Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года, с тех пор провел за «цапель» 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
    • В этом сезоне клуб Дэвида Бэкхема выиграл свой первый трофей в истории, завоевав Кубок лиг.
    • «Интер Майами» не смог выйти в плей‑офф чемпионата МЛС.

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    Источник: Официальный сайт МЛС

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    27.10.2023 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      7cerrt 16 часов назад

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