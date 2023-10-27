Месси номинирован на индивидуальную награду в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оказался в числе номинантов на приз лучшему новичку МЛС. При это форвард оказался вне итоговой тройки номинантов на приз самому ценному игроку лиги.

MVP турнира могут стать Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос‑Анджелес»).