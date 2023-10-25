Трехкратный чемпион России прокомментирует Эль Класико

Сервис Okko будет эксклюзивно транслировать в России матч 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».
«Леонид Слуцкий вместе с Романом Гутцайтом прокомментируют встречу «Барселоны» и «Реала» из столицы Каталонии в прямом эфире. А ровно за час до стартового свистка впервые в истории Ла Лиги на Олимпийском стадионе начнется наша предматчевая студия с участием легенды ЦСКА Василия Березуцкого!
Зрителей Okko ждут интервью с игроками и тренерами, качественная аналитика и, конечно, трансляция в качестве 4K», – сообщил вещатель.
- Слуцкий не тренирует с ноября, когда покинул «Рубин».
- Он трижды брал РПЛ с ЦСКА.
- Эль Класико состоится 28 октября.
Источник: телеграм-канал Okko