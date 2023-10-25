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    Трехкратный чемпион России прокомментирует Эль Класико

    Сервис Okko будет эксклюзивно транслировать в России матч 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

    «Леонид Слуцкий вместе с Романом Гутцайтом прокомментируют встречу «Барселоны» и «Реала» из столицы Каталонии в прямом эфире. А ровно за час до стартового свистка впервые в истории Ла Лиги на Олимпийском стадионе начнется наша предматчевая студия с участием легенды ЦСКА Василия Березуцкого!

    Зрителей Okko ждут интервью с игроками и тренерами, качественная аналитика и, конечно, трансляция в качестве 4K», – сообщил вещатель.

    • Слуцкий не тренирует с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Он трижды брал РПЛ с ЦСКА.
    • Эль Класико состоится 28 октября.

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    25.10.2023 18:00
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