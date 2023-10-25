Только 9 россиян, родившихся в 2000-х, имеют опыт Лиги чемпионов

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян стал девятым россиянином, который родился в 2000-х годах и сыграл в Лиге чемпионов.
Полный список таких игроков выглядит так. Указан клуб, за который футболист выходил в Лиге чемпионов.
1. Данила Прохин («Зенит») – 2 матча (180 минут).
2. Леон Сабуа («Краснодар») – 2 матча (37 минут).
3. Даниил Шамкин («Зенит») – 2 матча (31 минута).
4. Кирилл Кравцов («Зенит») – 2 матча (14 минут).
5. Максим Мухин («Локомотив») – 1 матч (44 минуты).
6-7. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 1 матч (14 минут).
6-7. Никита Иосифов («Локомотив») – 1 матч (14 минут).
8-9. Даниил Кузнецов («Зенит») – 1 матч (2 минуты).
8-9. Александр Сильянов («Локомотив») – 1 матч (2 минуты).
Источник: телеграм-канал «Спортивный Пон»