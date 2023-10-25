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    • Только 9 россиян, родившихся в 2000-х, имеют опыт Лиги чемпионов

    Только 9 россиян, родившихся в 2000-х, имеют опыт Лиги чемпионов

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян стал девятым россиянином, который родился в 2000-х годах и сыграл в Лиге чемпионов.

    Полный список таких игроков выглядит так. Указан клуб, за который футболист выходил в Лиге чемпионов.

    1. Данила Прохин («Зенит») – 2 матча (180 минут).

    2. Леон Сабуа («Краснодар») – 2 матча (37 минут).

    3. Даниил Шамкин («Зенит») – 2 матча (31 минута).

    4. Кирилл Кравцов («Зенит») – 2 матча (14 минут).

    5. Максим Мухин («Локомотив») – 1 матч (44 минуты).

    6-7. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 1 матч (14 минут).

    6-7. Никита Иосифов («Локомотив») – 1 матч (14 минут).

    8-9. Даниил Кузнецов («Зенит») – 1 матч (2 минуты).

    8-9. Александр Сильянов («Локомотив») – 1 матч (2 минуты).

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    Источник: телеграм-канал «Спортивный Пон»

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    25.10.2023 16:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2772

      serglider 26 октября, 03:31

      15 и меньше минут - это не опыт, это тупо отметился, что был на поле)))

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      Рейтинг: +559

      Vratarь 25 октября, 21:51

      А родившихся в 2010х вообще не одного((

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