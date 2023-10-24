Лига чемпионов. «Бавария» и «Интер» добыли победы

Стартовал третий тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Первыми свои матчи провели «Бавария» и «Интер».
Немцы на выезде обыграли «Галатасарай», а итальянцы дома были сильнее «Зальцбурга».
Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
Галатасарай (Турция) – Бавария (Германия) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Коман, 8; 1:1 – Икарди (с пенальти), 30; 1:2 – Кейн, 73; 1:3 – Мусиала, 79.
Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
Интер (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Санчес, 19; 1:1 – Глух, 57; 2:1 – Чалханоглу (с пенальти), 64.
Источник: «Бомбардир»