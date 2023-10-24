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    Лига чемпионов. «Бавария» и «Интер» добыли победы

    Стартовал третий тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

    Первыми свои матчи провели «Бавария» и «Интер».

    Немцы на выезде обыграли «Галатасарай», а итальянцы дома были сильнее «Зальцбурга».

    Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур

    Галатасарай (Турция) – Бавария (Германия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коман, 8; 1:1 – Икарди (с пенальти), 30; 1:2 – Кейн, 73; 1:3 – Мусиала, 79.

    Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

    Интер (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 19; 1:1 – Глух, 57; 2:1 – Чалханоглу (с пенальти), 64.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2023 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 21:47

      Галатасарай зрелищно играет , но с Баварией авантюра не проходит.
      Защитники очень высоко выстраиваются , а опорной зоны нет по определению.
      Вот и результат, хотя сами немало создали.

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