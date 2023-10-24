Анчелотти может остаться в «Реале», но при одном условии

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» остается неопределенным.
Контракт итальянца с клубом истекает в июне, и ожидалось, что 64-летний специалист уйдет в сборную Бразилии.
Однако «Реал» может сохранить Анчелотти – переговоры о продлении соглашения уже ведутся.
Главное условие для заключения нового договора – хорошие результаты команды в сезоне-2023/24.
- Анчелотти выиграл с «Реалом» 10 трофеев, в том числе 2 кубка Лиги чемпионов.
- Сейчас мадридцы лидируют в Примере.
- Сегодня в 22:00 мск команда сыграет на выезде с «Брагой» в группе ЛЧ.
Источник: Defensa Central