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    Анчелотти может остаться в «Реале», но при одном условии

    Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» остается неопределенным.

    Контракт итальянца с клубом истекает в июне, и ожидалось, что 64-летний специалист уйдет в сборную Бразилии.

    Однако «Реал» может сохранить Анчелотти – переговоры о продлении соглашения уже ведутся.

    Главное условие для заключения нового договора – хорошие результаты команды в сезоне-2023/24.

    • Анчелотти выиграл с «Реалом» 10 трофеев, в том числе 2 кубка Лиги чемпионов.
    • Сейчас мадридцы лидируют в Примере.
    • Сегодня в 22:00 мск команда сыграет на выезде с «Брагой» в группе ЛЧ.

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    Источник: Defensa Central

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    24.10.2023 14:59
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