Анчелотти может остаться в «Реале», но при одном условии

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» остается неопределенным.

Контракт итальянца с клубом истекает в июне, и ожидалось, что 64-летний специалист уйдет в сборную Бразилии.

Однако «Реал» может сохранить Анчелотти – переговоры о продлении соглашения уже ведутся.

Главное условие для заключения нового договора – хорошие результаты команды в сезоне-2023/24.