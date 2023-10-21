Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Силва, Колвилл, Густо, Фернандес, Галлахер, Кайседо, Стерлинг, Мудрик, Палмер.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Жординьо, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»