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    • «Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Челси»: Санчес, Кукурелья, Силва, Колвилл, Густо, Фернандес, Галлахер, Кайседо, Стерлинг, Мудрик, Палмер.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Жординьо, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

    Главный тренер: Микель Артета

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»

    Челси-Арсенал смотреть онлайн прямой эфир

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    Источник: «Бомбардир»

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