Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапорта жестко ответил на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

Лапорта жестко ответил на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

21 октября 2023, 13:48

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает «дело Негрейры» кампанией по дискредитации каталонского клуба.

  • «Барса» за 17 лет заплатила более 7,5 млн евро бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
  • Позиция клуба – это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.
  • Каталонцев официально обвинили во взяточничестве. Им грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.
  • Среди прочих обвинения предъявлены самому Лапорте за период с 2008 по 2010 год.

«Наша история не запачкана. Мы находимся в состоянии постоянной боевой готовности и не допустим эту кампанию по дискредитации клуба.

Сколько бы вы ни клеветали и ни искали, вы ничего не найдете, потому что мы не сделали ничего, в чем нас обвиняют. Мы говорим об этом ясно и прозрачно.

Некоторые услуги были оплачены переводами, которые потом прошли аудит и были отражены в документах. В ходе судебного разбирательства мы подкрепляем нашу версию доказательствами.

Они думают, что эти деньги ушли на оплату судей и получение выгоды из этого, но не доказывают это, а мы предоставили более 600 отчетов и видео. Они не могут это доказать, потому что ничего нет», – сказал Лапорта.

Еще по теме:
Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с трансфером нападающего сборной Аргентины
Президент «Барселоны» высказался о трансферах Адейеми, Рафиньи и Феррана
Президент «Барселоны» сообщил главе УЕФА о недовольстве судейством в Лиге чемпионов 2
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Лапорта Жоан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
3
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
3
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
4
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
Все новости
Все новости
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
Вчера, 17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
Вчера, 15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+