Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Лапорта жестко ответил на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

    Лапорта жестко ответил на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает «дело Негрейры» кампанией по дискредитации каталонского клуба.

    • «Барса» за 17 лет заплатила более 7,5 млн евро бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
    • Позиция клуба – это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.
    • Каталонцев официально обвинили во взяточничестве. Им грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.
    • Среди прочих обвинения предъявлены самому Лапорте за период с 2008 по 2010 год.

    «Наша история не запачкана. Мы находимся в состоянии постоянной боевой готовности и не допустим эту кампанию по дискредитации клуба.

    Сколько бы вы ни клеветали и ни искали, вы ничего не найдете, потому что мы не сделали ничего, в чем нас обвиняют. Мы говорим об этом ясно и прозрачно.

    Некоторые услуги были оплачены переводами, которые потом прошли аудит и были отражены в документах. В ходе судебного разбирательства мы подкрепляем нашу версию доказательствами.

    Они думают, что эти деньги ушли на оплату судей и получение выгоды из этого, но не доказывают это, а мы предоставили более 600 отчетов и видео. Они не могут это доказать, потому что ничего нет», – сказал Лапорта.

    Новости по теме
    Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между Примерой и Лигой чемпионов 1
    «Барселона» готова объявить войну «ПСЖ» 8
    Президент «Барсы» Лапорта высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал» 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+