Лапорта жестко ответил на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает «дело Негрейры» кампанией по дискредитации каталонского клуба.

«Барса» за 17 лет заплатила более 7,5 млн евро бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

Позиция клуба – это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.

Каталонцев официально обвинили во взяточничестве. Им грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.

Среди прочих обвинения предъявлены самому Лапорте за период с 2008 по 2010 год.

«Наша история не запачкана. Мы находимся в состоянии постоянной боевой готовности и не допустим эту кампанию по дискредитации клуба.

Сколько бы вы ни клеветали и ни искали, вы ничего не найдете, потому что мы не сделали ничего, в чем нас обвиняют. Мы говорим об этом ясно и прозрачно.

Некоторые услуги были оплачены переводами, которые потом прошли аудит и были отражены в документах. В ходе судебного разбирательства мы подкрепляем нашу версию доказательствами.

Они думают, что эти деньги ушли на оплату судей и получение выгоды из этого, но не доказывают это, а мы предоставили более 600 отчетов и видео. Они не могут это доказать, потому что ничего нет», – сказал Лапорта.