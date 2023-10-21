В воскресенье, 22 октября, «Ростов» на своем поле сыграет с «Ахматом». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

«Ростов»

Ростовчане идут на 15 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 10 очков. «Ростов» в 11 матчах чемпионата России выиграл два матча, в четырех встречах сыграл вничью и в пяти матчах потерпел поражение. Команда забила 17 голов, но при этом пропустила 24 мяча.

«Ахмат»

Грозненцы идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда выиграла три матча, в трех встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Ахмат» забил 12 голов, но при этом также пропустил 12 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 53 матча, в которых 22 раза побеждал «Ростов», а в 21 встрече выигрывал «Ахмат». Ростовчане забили 67 голов, а грозненцы ответили 21 мячом.

Прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат»

Несмотря на турнирное положение команд, хозяева, на наш взгляд, чуть ближе к победе. На команду Карпина и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Ростова» (2.36).