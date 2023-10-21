Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    «Ростов» – «Ахмат»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 22 октября

    В воскресенье, 22 октября, «Ростов» на своем поле сыграет с «Ахматом». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

    «Ростов»

    Ростовчане идут на 15 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 10 очков. «Ростов» в 11 матчах чемпионата России выиграл два матча, в четырех встречах сыграл вничью и в пяти матчах потерпел поражение. Команда забила 17 голов, но при этом пропустила 24 мяча.

    «Ахмат»

    Грозненцы идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда выиграла три матча, в трех встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Ахмат» забил 12 голов, но при этом также пропустил 12 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 53 матча, в которых 22 раза побеждал «Ростов», а в 21 встрече выигрывал «Ахмат». Ростовчане забили 67 голов, а грозненцы ответили 21 мячом.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат»

    Несмотря на турнирное положение команд, хозяева, на наш взгляд, чуть ближе к победе. На команду Карпина и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Ростова» (2.36).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+