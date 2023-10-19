Леонид Слуцкий в гостях на шоу «OnlyFacts» с Марией Орзул

OnlyFacts – шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, спортсмены и медийные личности знают факты о футболистах.

Гостем нового выпуска стал коллега Марии – новый амбассадор букмекерской компании Леонид Слуцкий. Знаменитый российский тренер широко известен и вне футбола благодаря участию в популярных медийных шоу. Теперь он будет представлять «Лигу Ставок» и играть одну из ведущих ролей в еe проектах.

Слуцкому предстояло ответить на вопросы о многих футболистах, таких как Хвича Кварацхелия, Александр Кокорин, Ахмед Муса, Джаред Боуэн, Дмитрий Торбинский, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Кирилл Набабкин, Фeдор Смолов и Алексей Миранчук.

В этом выпуске вы узнаете, кто из игроков оплатил долги заключенным в тюрьме, чьим именем назван дом культуры, кто привел с собой фаната в раздевалку и какой футболист встречался с сестрой Тимати.

Смотреть выпуск на канале «Суперлига»

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