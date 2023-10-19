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    • Месси поддержал Неймара в связи с тяжелой травмой бразильца

    Месси поддержал Неймара в связи с тяжелой травмой бразильца

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси разместил в социальной сети совместную фотографию с форвардом «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймаром.

    «Желаю тебе множества сил», – написал семикратный обладатель «Золотого мяча».

    В матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) 31-летний Неймар получил повреждение крестообразной связки и разрыв мениска. Из-за травмы он выбыл на срок от семи до девяти месяцев.

    • В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар провел 3 матча, сделал 3 передачи.
    • В азиатской Лиге чемпионов у бразильца 2 матча и гол.

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    Источник: Социальные сети Лионеля Месси

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    19.10.2023 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +556

      Romeo 123 19 октября, 11:11

      Роспиареный неймар одни травмы клубы проститутки, по сути он и не играет толком один пиар

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      Рейтинг: +580

      Damir07 19 октября, 08:17

      Не переживай друг мой через месяц он по клубам будет танцевать а ему арабы за это за каждую неделю халявы по 40 лямов будут давать так что у него все супер ))))

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