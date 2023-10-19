Месси поддержал Неймара в связи с тяжелой травмой бразильца

Роспиареный неймар одни травмы клубы проститутки, по сути он и не играет толком один пиар
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси разместил в социальной сети совместную фотографию с форвардом «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймаром.
«Желаю тебе множества сил», – написал семикратный обладатель «Золотого мяча».
В матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) 31-летний Неймар получил повреждение крестообразной связки и разрыв мениска. Из-за травмы он выбыл на срок от семи до девяти месяцев.
- В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар провел 3 матча, сделал 3 передачи.
- В азиатской Лиге чемпионов у бразильца 2 матча и гол.