Месси поддержал Неймара в связи с тяжелой травмой бразильца

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси разместил в социальной сети совместную фотографию с форвардом «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймаром.

«Желаю тебе множества сил», – написал семикратный обладатель «Золотого мяча».

В матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) 31-летний Неймар получил повреждение крестообразной связки и разрыв мениска. Из-за травмы он выбыл на срок от семи до девяти месяцев.