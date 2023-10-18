Названы сроки возможной продажи 25% акций «МЮ»

Совет директоров «Манчестер Юнайтед» не будет готов к своему ближайшему заседанию 19 октября принять решение о продаже 25% акций клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.
Тем не менее, переговоры по этому вопросу продвигаются быстро и могут закончиться в течение двух недель.
Сторонам предстоит обсудить возможную инвестицию Рэтклиффа в размере £ 1,35 млрд, которая предоставит ему немедленный контроль над футбольными операциями клуба.
- Рэтклифф стремится заключить сделку как можно скорее, чтобы получить контроль над трансферами уже в январе.
- Он настаивает на включение в соглашение пунктов, которые позволили бы ему полностью выкупить «МЮ» в будущем
- Сейчас «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глэйзеров.
Источник: The Telegraph