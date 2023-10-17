Премьер-министр Бельгии высказался о гибели шведских болельщиков

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро высказался о гибели двух болельщиков шведских болельщиков в Брюсселе.

«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. На завтра я пригласил шведского премьер-министра в Брюссель для того, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам. Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», – написал де Кро в соцсети X (ранее Twitter).