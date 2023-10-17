Премьер-министр Бельгии высказался о гибели шведских болельщиков

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро высказался о гибели двух болельщиков шведских болельщиков в Брюсселе.
«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. На завтра я пригласил шведского премьер-министра в Брюссель для того, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам. Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», – написал де Кро в соцсети X (ранее Twitter).
- Вчера, 16 октября, перед матчем Бельгия – Швеция были убиты два болельщика гостевой команды.
- Сегодня полиция обнаружила подозреваемого в кафе в районе Схарбек.
- Представитель прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуй подтвердил факт стрельбы, но не уточнил, был ли преступник ранен. В ряде СМИ сообщается, что террорист – ликвидирован.
- Матч Бельгия – Швеция завершился после первого тайма. К тому моменту счет был 1:1. Сообщалось, что шведские футболисты отказались возвращаться на поле, узнав новость о стрельбе.
Источник: Бомбардир