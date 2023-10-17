Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Сербия – Черногория: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября

    Сербия – Черногория: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября

    Во вторник, 17 октября, сборная Мальты сыграет с Украиной. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Сербия

    Сборная Сербии идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда на три балла отстает от лидирующей Венгрии. Балканская сборная выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Сербия забила 10 голов и пропустила 6 мячей.

    Черногория

    Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. Черногория выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда отличилась пятью голами, но при этом пропустила пять мячей. Черногория отстает от второго места на два балла.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд только три матча, в которых побеждала сборная Сербии. Подопечные Драгана Стойковича забили шесть голов. Черногория отличилась одним голом.

    Прогноз на матч Сербия – Черногория

    Сборная Сербии выглядит фаворитом предстоящей встречи. Наверняка команда Стойковича добьется успеха. Наш прогноз – победа сборной Сербии (1.41), обе забьют (2.08), ТБ 2.5 (1.79).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+