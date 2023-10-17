Во вторник, 17 октября, сборная Мальты сыграет с Украиной. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Сербия

Сборная Сербии идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда на три балла отстает от лидирующей Венгрии. Балканская сборная выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Сербия забила 10 голов и пропустила 6 мячей.

Черногория

Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. Черногория выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда отличилась пятью голами, но при этом пропустила пять мячей. Черногория отстает от второго места на два балла.

Факты о личных встречах

История противостояния команд только три матча, в которых побеждала сборная Сербии. Подопечные Драгана Стойковича забили шесть голов. Черногория отличилась одним голом.

Прогноз на матч Сербия – Черногория

Сборная Сербии выглядит фаворитом предстоящей встречи. Наверняка команда Стойковича добьется успеха. Наш прогноз – победа сборной Сербии (1.41), обе забьют (2.08), ТБ 2.5 (1.79).