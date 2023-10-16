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    • У лучшей теннисистки России нервный срыв: обматерила теннис и пожаловалась на усталость

    У лучшей теннисистки России нервный срыв: обматерила теннис и пожаловалась на усталость

    Первая ракетка России Дарья Касаткина эмоционально высказалась о своем виде спорта. Она считает, что из-за него у нее начались проблемы со здоровьем.

    «Я просто *** [устала], честно скажу. Сама игра в теннис – самое простое, что мы делаем. Все остальное – это, ***, полный трэш. Эти самолеты, переезды. Постоянно собирать и разбирать сумки каждую, ***, неделю. Я просто уже, ***, не могу. Я *** [устала].

    Мой организм уже меня шлeт *** [нафиг] – у меня третий раз за полтора месяца болит горло, ***, и состояние непонятно какое. В плане логистики хуже тенниса спорта в мире нет. Просто, ***, полная *** [фигня]» – сказала 26-летняя уроженка Тольятти на своем ютуб-канале.

    • Касаткина – 11-я ракетка мира.
    • За карьеру она заработала в качестве призовых 10,49 миллиона долларов.
    • Последний турнир Касаткина выиграла в августе 2022 года.

    Источник: «Бомбардир»

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