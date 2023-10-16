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  • У лучшей теннисистки России нервный срыв: обматерила теннис и пожаловалась на усталость

У лучшей теннисистки России нервный срыв: обматерила теннис и пожаловалась на усталость

16 октября 2023, 18:17
4

Первая ракетка России Дарья Касаткина эмоционально высказалась о своем виде спорта. Она считает, что из-за него у нее начались проблемы со здоровьем.

«Я просто *** [устала], честно скажу. Сама игра в теннис – самое простое, что мы делаем. Все остальное – это, ***, полный трэш. Эти самолеты, переезды. Постоянно собирать и разбирать сумки каждую, ***, неделю. Я просто уже, ***, не могу. Я *** [устала].

Мой организм уже меня шлeт *** [нафиг] – у меня третий раз за полтора месяца болит горло, ***, и состояние непонятно какое. В плане логистики хуже тенниса спорта в мире нет. Просто, ***, полная *** [фигня]» – сказала 26-летняя уроженка Тольятти на своем ютуб-канале.

  • Касаткина – 11-я ракетка мира.
  • За карьеру она заработала в качестве призовых 10,49 миллиона долларов.
  • Последний турнир Касаткина выиграла в августе 2022 года.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (4)
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Цугундeр
1697472262
Жена бросила.
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фанат джигурды
1697473230
Вот до чего не та ориентация доводит.
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alefreddy
1697476190
однако бабло хорошее зарабатывает плюс спонсоры
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