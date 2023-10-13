Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    В «Аль-Насре» рассказали, что помогло заполучить Роналду

    Исполнительный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар прокомментировал зимний приход в команду Криштиану Роналду.

    «Такой звезде нужно предоставить хороший проект. Дело не только в деньгах. Вы должны предложить ему возможность продолжить свой удивительный путь в футболе – мы это сделали», – сказал Салазар.

    • Роналду перебрался в Саудовскую Аравию прошлой зимой как свободный агент.
    • Его статистика: 30 матчей, 25 голов, 8 ассистов.
    • Действующий контракт форварда с «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года.

    Новости по теме
    10 самых высокооплачиваемых игроков 2023 года от Forbes
    Кроос назвал лучшего игрока в истории 3
    Роналду потроллили в сборной Португалии 1
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+