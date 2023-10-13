В «Аль-Насре» рассказали, что помогло заполучить Роналду

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар прокомментировал зимний приход в команду Криштиану Роналду.
«Такой звезде нужно предоставить хороший проект. Дело не только в деньгах. Вы должны предложить ему возможность продолжить свой удивительный путь в футболе – мы это сделали», – сказал Салазар.
- Роналду перебрался в Саудовскую Аравию прошлой зимой как свободный агент.
- Его статистика: 30 матчей, 25 голов, 8 ассистов.
- Действующий контракт форварда с «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года.
Источник: Goal