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    • Белоруссия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023

    Белоруссия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Белоруссия и Румыния, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    Белоруссия: Игнатович, Печенин, Поляков, Волков, Карпович, Эбонг, Корзун, Капленко, Бахар, Морозов, Концевой.

    Главный тренер: Карлос Алос Феррер

    Румыния: Молдован, Рациу, Драгушин, Буркэ, Банку, Чикылдэу, Скречу, Станчу, Хаджи, Коман, Алибек.

    Главный тренер: Эдуард Йорданеску

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча БелоруссияРумыния

    Белоруссия-Румыния смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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