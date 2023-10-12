Смотреть прямую трансляцию матча Белоруссия и Румыния, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Белоруссия: Игнатович, Печенин, Поляков, Политевич, Концевой, Юзепчук, Эбонг, Корзун, Климович, Морозов.

Главный тренер: Карлос Алос Феррер

Румыния: Молдован, Рациу, Драгушин, Буркэ, Банку, Скречу, Алибек, Станчу, Марин, Ман, Дрэгуш.

Главный тренер: Эдуард Йорданеску

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Белоруссия – Румыния