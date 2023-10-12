Смотреть прямую трансляцию матча Белоруссия и Румыния, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы команд:
Белоруссия: Игнатович, Печенин, Поляков, Волков, Карпович, Эбонг, Корзун, Капленко, Бахар, Морозов, Концевой.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер
Румыния: Молдован, Рациу, Драгушин, Буркэ, Банку, Чикылдэу, Скречу, Станчу, Хаджи, Коман, Алибек.
Главный тренер: Эдуард Йорданеску
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Белоруссия – Румыния
- Прямой эфир встречи на телеканале «Матч! Футбол 3»
- Также игру покажет «Фонбет»