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    Алексей Миранчук ответил, чувствует ли он себя итальянцем

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не ощущает себя итальянцем. Об этом футболист рассказал после прилета в Россию.

    Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020-м году.

    – Чувствуешь себя уже итальянцем?

    – Нет, конечно.

    – Может, что-то в питании, что-то в жестах проявляется?

    – В плане эмоций, жестикуляций – да. А питание – оно скорее не итальянское, это рацион профессионального футболиста. Но да, что-то в каких-то моментах проявляется. Ты находишься внутри итальянской культуры, и хочешь ты или не хочешь – к тебе это прилипнет, если можно так выразиться.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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