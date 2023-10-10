Алексей Миранчук ответил, чувствует ли он себя итальянцем

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не ощущает себя итальянцем. Об этом футболист рассказал после прилета в Россию.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020-м году.

– Чувствуешь себя уже итальянцем?

– Нет, конечно.

– Может, что-то в питании, что-то в жестах проявляется?

– В плане эмоций, жестикуляций – да. А питание – оно скорее не итальянское, это рацион профессионального футболиста. Но да, что-то в каких-то моментах проявляется. Ты находишься внутри итальянской культуры, и хочешь ты или не хочешь – к тебе это прилипнет, если можно так выразиться.