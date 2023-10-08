Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Лацио» и «Аталанта», 8 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лацио»: Проведель, Касале, Романьоли, Хюсай, Марушич, Гендузи, Альберто, Ровелла, Андерсон, Кастельянос, Дзакканьи.

Главный тренер: Маурицио Сарри

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Руджери, Колашинац, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, Мартен де Рон, Шарль де Кетеларе, Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта»