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    • Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ростов» в 11 туре РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:2, «Краснодар» смог отыграться с 0:2.

    На 23-й минуте матча Матвей Сафонов совершил ошибку при выносе мяча и буквально подарил гол «Ростову», автором мяча стал Глебов.

    Моххеби на 41-й минуте матча сделал счет 2:0 в пользу «Ростова».

    В самом начале второго тайма Сперцян отыграл один мяч бильярдным ударом.

    На 81-й минуте «Краснодар» сравнял счет, Алонсо головой срезал мяч в ворота, Сперцян сделал голевую.

    В дополнительное время Джон Кордоба забил третий мяч и принес хозяевам невероятную победу.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 20:56
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