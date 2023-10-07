«Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ростов» в 11 туре РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:2, «Краснодар» смог отыграться с 0:2.

На 23-й минуте матча Матвей Сафонов совершил ошибку при выносе мяча и буквально подарил гол «Ростову», автором мяча стал Глебов.

Моххеби на 41-й минуте матча сделал счет 2:0 в пользу «Ростова».

В самом начале второго тайма Сперцян отыграл один мяч бильярдным ударом.

На 81-й минуте «Краснодар» сравнял счет, Алонсо головой срезал мяч в ворота, Сперцян сделал голевую.

В дополнительное время Джон Кордоба забил третий мяч и принес хозяевам невероятную победу.