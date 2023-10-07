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    Орлов прокомментировал спад в игре «Зенита»

    Журналист Геннадий Орлов порассуждал об игровом кризисе «Зенита».

    • Петербуржцы проиграли 2 матча подряд в чемпионате России.
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.
    • Следующий соперник – «Сочи» (сегодня в 14:00 мск).

    «У «Зенита» что-то потерялось, что-то произошло. Может это даже яма физических возможностей футболистов. С «Балтикой» [в Фонбет Кубке России] свежим выглядел только Мантуан. И еще мне понравился вратарь, Адамов.

    У «Зенита» нет свежести. С «Балтикой» играли очень натужно. Бывает такое, что вся команда проседает.

    Плюс, видимо, Малком был единственным, кто мог приструнить Клаудиньо. А сейчас он как на вольных хлебах. Да, он много импровизирует, вольный стрелок. Но узда ему все равно нужна. Любая импровизация должна быть запланирована и оправдана», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2146

      DMитрий 3 часа назад

      Зенит очень часто начинал проседать в ноябре. Возможно что-то поменяли в плане подготовки и скоро мы об этом узнаем. Если говорить о физике отдельно, то не сказал бы что команда просела, мяч контролируется много времени (а на это надо большой запас энергии), атакующие действия ведутся постоянно на протяжении всей игры и т.п. Причины поражений кроются в другом и чтобы говорить о спаде в этом сезоне, надо сначала поймать подъём, которого-то и не было толком. Моё мнение: была скорректирована подготовка исходя из перипетий в команде в межсезонье.

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      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная > DMитрий 2 часа назад

      Да все я думаю проще. С отъездом Малкома, Семак потерялся. Как тренер, он физрук. Какое то время шло еще по накатанной, но дальше самому думать надо, а вот тут и возник спад, Семак думать начал

      1
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      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Гена видать разрешение получил на критику зенита, но как то вяло не по орловски. Это же не Спартак критиковать, тут можно и перьев лишиться.

      2
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      Рейтинг: +20186

      NewLife 3 часа назад

      Клавка на все болт положила, если он у нее есть. У нее все хорошо, если будете приставать свалит к Аль-Арабам)))

      2
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