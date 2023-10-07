Орлов прокомментировал спад в игре «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов порассуждал об игровом кризисе «Зенита».

Петербуржцы проиграли 2 матча подряд в чемпионате России.

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

Следующий соперник – «Сочи» (сегодня в 14:00 мск).

«У «Зенита» что-то потерялось, что-то произошло. Может это даже яма физических возможностей футболистов. С «Балтикой» [в Фонбет Кубке России] свежим выглядел только Мантуан. И еще мне понравился вратарь, Адамов.

У «Зенита» нет свежести. С «Балтикой» играли очень натужно. Бывает такое, что вся команда проседает.

Плюс, видимо, Малком был единственным, кто мог приструнить Клаудиньо. А сейчас он как на вольных хлебах. Да, он много импровизирует, вольный стрелок. Но узда ему все равно нужна. Любая импровизация должна быть запланирована и оправдана», – сказал Орлов.