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    • Пети разнес ФИФА за ЧМ-2030 в 6 странах: «Им наплевать на все, кроме денег»

    Пети разнес ФИФА за ЧМ-2030 в 6 странах: «Им наплевать на все, кроме денег»

    Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети недоволен проведением ЧМ-2030 в шести странах.

    • О проведении турнира в 6 странах ФИФА объявила на этой неделе.
    • ЧМ-2030 примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия, Марокко.
    • В первых 3 странах пройдут по одному матчу.

    «ФИФА вновь не блеснула интеллектом. Они нисколько не заботятся о мире, в котором живут.

    Когда я узнал о ЧМ-2030 в шести странах, то спросил, шутка ли это. Вы вообще думаете об окружающей среде? Думаете ли вы о болельщиках? Добираться на матчи уже очень дорого.

    Это нонсенс. ФИФА наплевать на все, кроме денег.

    А как же футболисты? Часовые пояса, поездки, логистика. Удивлен, что политики не выступают против. Может, игроки объявят бойкот и скажут: «Хватит издевательств», – выступил Пети.

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    Источник: RMC Sport

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    06.10.2023 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +329

      vek410 2 часа назад

      Здравая мысль! Почти повторяет мой коммент к прошлым записям. Как *** летать между континентами? В одной стране ты можешь сесть на автобус/поезд/машину снять/такси на край. А между континентами летать это бред полнейший

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