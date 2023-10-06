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  • Пети разнес ФИФА за ЧМ-2030 в 6 странах: «Им наплевать на все, кроме денег»

Пети разнес ФИФА за ЧМ-2030 в 6 странах: «Им наплевать на все, кроме денег»

6 октября 2023, 23:17
2

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети недоволен проведением ЧМ-2030 в шести странах.

  • О проведении турнира в 6 странах ФИФА объявила на этой неделе.
  • ЧМ-2030 примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия, Марокко.
  • В первых 3 странах пройдут по одному матчу.

«ФИФА вновь не блеснула интеллектом. Они нисколько не заботятся о мире, в котором живут.

Когда я узнал о ЧМ-2030 в шести странах, то спросил, шутка ли это. Вы вообще думаете об окружающей среде? Думаете ли вы о болельщиках? Добираться на матчи уже очень дорого.

Это нонсенс. ФИФА наплевать на все, кроме денег.

А как же футболисты? Часовые пояса, поездки, логистика. Удивлен, что политики не выступают против. Может, игроки объявят бойкот и скажут: «Хватит издевательств», – выступил Пети.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1
Комментарии (2)
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vek410
1696628095
Здравая мысль! Почти повторяет мой коммент к прошлым записям. Как *** летать между континентами? В одной стране ты можешь сесть на автобус/поезд/машину снять/такси на край. А между континентами летать это бред полнейший
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Сержтир
1696670116
Да это уже безумие, от футбола останется совсем малое в дальнейшем.
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