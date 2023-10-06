Пети разнес ФИФА за ЧМ-2030 в 6 странах: «Им наплевать на все, кроме денег»

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети недоволен проведением ЧМ-2030 в шести странах.

О проведении турнира в 6 странах ФИФА объявила на этой неделе.

ЧМ-2030 примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия, Марокко.

В первых 3 странах пройдут по одному матчу.

«ФИФА вновь не блеснула интеллектом. Они нисколько не заботятся о мире, в котором живут.

Когда я узнал о ЧМ-2030 в шести странах, то спросил, шутка ли это. Вы вообще думаете об окружающей среде? Думаете ли вы о болельщиках? Добираться на матчи уже очень дорого.

Это нонсенс. ФИФА наплевать на все, кроме денег.

А как же футболисты? Часовые пояса, поездки, логистика. Удивлен, что политики не выступают против. Может, игроки объявят бойкот и скажут: «Хватит издевательств», – выступил Пети.