В субботу, 7 октября, «Интер» на своем поле сыграет с «Болоньей». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 16:00 по мск.

«Интер»

Подопечные Индзаги лидируют в чемпионате страны, имея в своем активе 18 очков, шесть побед и 19 забитых голов, а это, к слову, лучший результат лиги. Пропускает «Интер» немного – только три мяча. Отметим, команда потерпела одно поражение, но при этом ни разу не играла вничью.

«Болонья»

Команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. В активе болонцев две победы, четыре ничьи и одно поражение. Отметим, «Болонья» забила шесть голов, но при этом пропустила четыре мяча.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 189 игр, в которых «Интер» выиграл 93 матча. 55 раз побеждала «Болонья». Подопечные Индзаги забили 300 мячей, а «Болонья» отличилась 223 голами.

Прогноз на матч «Интер» – «Болонья»

Вероятно, «Интер» выйдет победителем из этой встречи. Команда лидирует в турнире, играет дома, а также имеет все шансы на победу в чемпионате страны. У «Болоньи», на наш взгляд, нет возможности набрать три очка в этой встрече. Наш прогноз – победа «Интера» (1.41), ТБ 2.5 (1.62).