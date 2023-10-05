Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Аталанты», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Спортинг»: Адан, Рейс, Инасиу, Дьоманде, Сантуш, Браганса, Хьюлманд, Эшгаю, Гонсалвеш, Дьекереш, Паулиньо.

Главный тренер: Рубен Аморим

«Аталанта»: Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Руджери, Лукман, Копмейнерс, де Кетеларе.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спортинг» – «Аталанта»