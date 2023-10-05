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    • «Спортинг» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    «Спортинг» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Аталанты», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Спортинг»: Адан, Рейс, Инасиу, Дьоманде, Сантуш, Браганса, Хьюлманд, Эшгаю, Гонсалвеш, Дьекереш, Паулиньо.

    Главный тренер: Рубен Аморим

    «Аталанта»: Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Руджери, Лукман, Копмейнерс, де Кетеларе.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спортинг» – «Аталанта»

    Спортинг-Аталанта Смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 16:16
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