Червиченко объяснил, почему Соболев превращается в «гопника»

Карма.
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил поведение Александра Соболева.
По мнению бизнесмена, нападающий из-за неудач на поле прибегает к неспортивной агрессии.
«Он должен был получать и пятую, либо прямую красную [в матче с «Крыльями Советов»].
Отличительная черта Соболева – если у него не получается игра, он начинает хамить, вести себя как гопник.
Может, задача была обязательно получить четвертую, чтобы пропустить матч с ЦСКА? Кто-то должен с ним работать в плане психологии, объяснять, что нельзя так себя вести.
То, что он ушел без красной – это потому что слишком либеральный арбитр был. В эпизоде до этого, когда он никакую карточку не получил, уже было все понятно», – сказал Червиченко.
- «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
- Соболев в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!