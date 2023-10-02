Червиченко объяснил, почему Соболев превращается в «гопника»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил поведение Александра Соболева.

По мнению бизнесмена, нападающий из-за неудач на поле прибегает к неспортивной агрессии.

«Он должен был получать и пятую, либо прямую красную [в матче с «Крыльями Советов»].

Отличительная черта Соболева – если у него не получается игра, он начинает хамить, вести себя как гопник.

Может, задача была обязательно получить четвертую, чтобы пропустить матч с ЦСКА? Кто-то должен с ним работать в плане психологии, объяснять, что нельзя так себя вести.

То, что он ушел без красной – это потому что слишком либеральный арбитр был. В эпизоде до этого, когда он никакую карточку не получил, уже было все понятно», – сказал Червиченко.

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.

Соболев в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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