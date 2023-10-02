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    • Червиченко объяснил, почему Соболев превращается в «гопника»

    Червиченко объяснил, почему Соболев превращается в «гопника»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил поведение Александра Соболева.

    По мнению бизнесмена, нападающий из-за неудач на поле прибегает к неспортивной агрессии.

    «Он должен был получать и пятую, либо прямую красную [в матче с «Крыльями Советов»].

    Отличительная черта Соболева – если у него не получается игра, он начинает хамить, вести себя как гопник.

    Может, задача была обязательно получить четвертую, чтобы пропустить матч с ЦСКА? Кто-то должен с ним работать в плане психологии, объяснять, что нельзя так себя вести.

    То, что он ушел без красной – это потому что слишком либеральный арбитр был. В эпизоде до этого, когда он никакую карточку не получил, уже было все понятно», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Соболев в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    02.10.2023 13:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15

      Sergey-Martinov-yandex 3 октября, 20:21

      Карма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Kris's 2 октября, 17:05

      Главное чтобы в будущем, не превратился в такого, как этот бывший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1134

      Чехов на Садовой 2 октября, 16:55

      Согласен с предыдущими оратоами - Соболев гопник по жизни. А нынче , напившись денег, пошол в разнос. Гопота она и в Африке гопота.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 2 октября, 15:39

      Почему превращается? Соболь каким был, таким и остается. Гопота голимая...(((

      5
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      Рейтинг: +5714

      Эном айс 2 октября, 13:46

      " Город — это злая сила... Сильные приезжают, становятся слабыми, город забирает силу...Вот и ты пропал." (с)

      2
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