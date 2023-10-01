Клопп – об игре с «Тоттенхэмом»: «Никогда не видел матча с такой несправедливостью и сумасшедшими решениями»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил судейство в матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

«Ливерпуль» заканчивал встречу вдевятером.

У команды в 1-м тайме отменили гол.

За это судейский корпус уже извинился.

«Я еще никогда не был так горд за свою команду, как по итогам этого матча.

Я еще никогда не видел матча с такой несправедливостью и такими сумасшедшими решениями. Удаление Кертиса Джонса – это не грязный прием. Он на полной скорости проскользил по мячу. Невезение.

Диогу Жота не должен был получать первую желтую.

Сегодня я увидел футболистов с характером. Они бились», – сказал Клопп.