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    • Клопп – об игре с «Тоттенхэмом»: «Никогда не видел матча с такой несправедливостью и сумасшедшими решениями»

    Клопп – об игре с «Тоттенхэмом»: «Никогда не видел матча с такой несправедливостью и сумасшедшими решениями»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил судейство в матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

    • «Ливерпуль» заканчивал встречу вдевятером.
    • У команды в 1-м тайме отменили гол.
    • За это судейский корпус уже извинился.

    «Я еще никогда не был так горд за свою команду, как по итогам этого матча.

    Я еще никогда не видел матча с такой несправедливостью и такими сумасшедшими решениями. Удаление Кертиса Джонса – это не грязный прием. Он на полной скорости проскользил по мячу. Невезение.

    Диогу Жота не должен был получать первую желтую.

    Сегодня я увидел футболистов с характером. Они бились», – сказал Клопп.

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    Источник: ВВС

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    01.10.2023 09:28
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