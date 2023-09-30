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  • «Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

«Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

30 сентября 2023, 17:28

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Лацио», 7 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Спортьелло, Эрнандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Адли, Леау, Пулишич, Жиру

Главный тренер: Стефано Пиоли

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«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Габаррон, Касале, Марушич, Весино, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Главный тренер: Маурицио Сарри

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан»«Лацио»

Источник: Спортбокс
Италия. Серия А Лацио Милан
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