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    • «Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Лацио», 7 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Милан»: Спортьелло, Эрнандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Адли, Леау, Пулишич, Жиру

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    ___________________________________________________________________________________

    «Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Габаррон, Касале, Марушич, Весино, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан»«Лацио»

    Источник: Спортбокс

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