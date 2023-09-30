Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Лацио», 7 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Милан»: Спортьелло, Эрнандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Адли, Леау, Пулишич, Жиру
Главный тренер: Стефано Пиоли
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«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Габаррон, Касале, Марушич, Весино, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи
Главный тренер: Маурицио Сарри
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Лацио»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс