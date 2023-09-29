Акинфеев: «В моей карьере переговоров с ЦСКА никогда не было»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном продлении контракта с клубом.

– У вас последний год по контракту с ЦСКА. Это как-то на вас влияет? Переговоры по новому соглашению уже идут?

– Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол. Вот и все. В моей карьере переговоров с ЦСКА не было в принципе. Собрались, по рукам ударили, все подписали и разошлись. Роман Юрьевич (Бабаев) занимается своими делами, я – своими.

Сейчас одна цель – играть как можно дольше. Контракт действительно до лета, но это меня совсем не смущает. Прекрасно понимаю, что мне не 25 уже, в следующем году будет 38. Там посмотрим.

Когда подходишь к какой-то черте или тебя прижимают к стенке, тогда и все начинается – страх и все остальное. А сейчас нужно просто играть, наслаждаться футболом.

– Неужели не устали от каждодневной рутины? Поездки на базу, тренировки, перелеты, отели. Двадцать лет примерно одно и то же…

– Рутина или нет – это твоя работа. Думаю, человек, который пашет на заводе, тоже не хочет каждый день вставать в пять утра и идти на свою смену. Если бы я не любил футбол, то давно сказал бы: «Все, хорош. Поеду за город жарить стейки и пить пиво».

Ты должен отдавать отчет, что, во-первых, у тебя есть семья. Во-вторых – это твоя любимая работа. Пусть, по-вашему, это и рутина, но и футбол, и семья – это любовь всей моей жизни. Когда же все надоест, нужно подойти к зеркалу и спросить: «Тебе оно все надо или нет?»