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  • Юран: «Года через два буду бороться за чемпионство. Записали? Перепроверьте!»

Юран: «Года через два буду бороться за чемпионство. Записали? Перепроверьте!»

28 сентября 2023, 18:47
8

Тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что будет бороться за чемпионство в РПЛ в ближайшее время.

– Пожелания себе?

– Самое главное – здоровья. Будет здоровье – будет все воплощаться в жизнь.

– Вы говорили, в профессиональном плане добиться результата с одним из топ‑клубов…

– Бороться за чемпионство!

– Сколько вы даете себе времени на это? Через сколько планируете достичь?

– Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два.

– То есть через два года Сергей Николаевич Юран с одним из топ‑клубов будет бороться за чемпионство?

– Да! Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово!

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (8)
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neim
1695916307
Да какой там в РПЛ, хорошо если в первой лиге, поверить можно.
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vladik12
1695916627
С "Химками"!
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Эном айс
1695917424
Не ,ну сначала Абаскаля надо выгнать, потом Валера будет год мозги е.ать. А ,ну да , как раз через два года..
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rash1959
1695917682
Становись за Мостовым в очередь, в очередь сукины дети...
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derrik2000
1695921693
Думаю, что так и будет. Одних ВЫПИСЫВАЮТ из-за границы, пАтАмуШТА есть такие светлое место - ЗАГРАНИЦА, а, ещё лучше - гейропа, где все сразу таки рождаются ГЕНИАЛЬНЫМИ вне зависимости от приобретённой профессии. А НАШИ... Что - НАШИ??? Пройдя долгий путь, полный борьбы, страданий, разочарований, побед, МОЖЕТ БЫТЬ, обратят на себя внимание "князей и графьёв" от футбола... Как же хорошо было, что в СССР не пускали этих "иноСРанных гениев"! Какая была ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРЕНЕРСКАЯ ШКОЛА!!! Была... (((
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Январь 59
1695921797
Смелое заявление. Пожелаю удачи. В РПЛ будет ещё один топ-клуб.
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raritet
1695926049
Стиль Юрана лично мне нравится. Позитивно, не тривиально.
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