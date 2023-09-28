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    • Юран: «Года через два буду бороться за чемпионство. Записали? Перепроверьте!»

    Юран: «Года через два буду бороться за чемпионство. Записали? Перепроверьте!»

    Тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что будет бороться за чемпионство в РПЛ в ближайшее время.

    – Пожелания себе?

    – Самое главное – здоровья. Будет здоровье – будет все воплощаться в жизнь.

    – Вы говорили, в профессиональном плане добиться результата с одним из топ‑клубов…

    – Бороться за чемпионство!

    – Сколько вы даете себе времени на это? Через сколько планируете достичь?

    – Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два.

    – То есть через два года Сергей Николаевич Юран с одним из топ‑клубов будет бороться за чемпионство?

    – Да! Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6670

      rash1959 8 минут назад

      Становись за Мостовым в очередь, в очередь сукины дети...

      1
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      Рейтинг: +5521

      Эном айс 12 минут назад

      Не ,ну сначала Абаскаля надо выгнать, потом Валера будет год мозги е.ать.
      А ,ну да , как раз через два года..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9306

      vladik12 25 минут назад

      С "Химками"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5859

      neim 31 минуту назад

      Да какой там в РПЛ, хорошо если в первой лиге, поверить можно.

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