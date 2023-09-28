Юран: «Года через два буду бороться за чемпионство. Записали? Перепроверьте!»

Тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что будет бороться за чемпионство в РПЛ в ближайшее время.
– Пожелания себе?
– Самое главное – здоровья. Будет здоровье – будет все воплощаться в жизнь.
– Вы говорили, в профессиональном плане добиться результата с одним из топ‑клубов…
– Бороться за чемпионство!
– Сколько вы даете себе времени на это? Через сколько планируете достичь?
– Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два.
– То есть через два года Сергей Николаевич Юран с одним из топ‑клубов будет бороться за чемпионство?
– Да! Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово!
Источник: «Матч ТВ»