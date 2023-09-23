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    • Клинический психолог ответила, есть ли у Слуцкого отклонения

    Клинический психолог ответила, есть ли у Слуцкого отклонения

    Клинический психолог Татьяна Маремпольская проанализировала поведение Леонида Слуцкого в медиапространстве.

    • В августе экс-тренер сборной России назвал журналиста «19-летним дебилом».
    • За это РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей и отстранил на один год условно.
    • В июне Слуцкий пародировал мастурбацию Артема Дзюбы в рамках шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

    «Никаких отклонений у Слуцкого с психологической точки зрения нет. Он достаточно открытый, искренний и эмоциональный человек. Да, он взрывной, но это часть его личности.

    В медийном пространстве он ведет открытое общение с аудиторией, тут нет специально просчитанных реакций. Он всегда говорит честно и откровенно.

    Такое поведение в публичном пространстве вызывает всегда много реакций. Но сказать, что Леонид Слуцкий как-то деформировал свое поведение и стал девиантом точно нельзя», – сказала психолог.

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    Источник: Sport24

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