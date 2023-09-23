Клинический психолог ответила, есть ли у Слуцкого отклонения

Клинический психолог Татьяна Маремпольская проанализировала поведение Леонида Слуцкого в медиапространстве.
- В августе экс-тренер сборной России назвал журналиста «19-летним дебилом».
- За это РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей и отстранил на один год условно.
- В июне Слуцкий пародировал мастурбацию Артема Дзюбы в рамках шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
«Никаких отклонений у Слуцкого с психологической точки зрения нет. Он достаточно открытый, искренний и эмоциональный человек. Да, он взрывной, но это часть его личности.
В медийном пространстве он ведет открытое общение с аудиторией, тут нет специально просчитанных реакций. Он всегда говорит честно и откровенно.
Такое поведение в публичном пространстве вызывает всегда много реакций. Но сказать, что Леонид Слуцкий как-то деформировал свое поведение и стал девиантом, точно нельзя», – сказала психолог.
Источник: Sport24