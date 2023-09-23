Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клинический психолог ответила, есть ли у Слуцкого отклонения

Клинический психолог ответила, есть ли у Слуцкого отклонения

23 сентября 2023, 16:38
12

Клинический психолог Татьяна Маремпольская проанализировала поведение Леонида Слуцкого в медиапространстве.

  • В августе экс-тренер сборной России назвал журналиста «19-летним дебилом».
  • За это РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей и отстранил на один год условно.
  • В июне Слуцкий пародировал мастурбацию Артема Дзюбы в рамках шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

«Никаких отклонений у Слуцкого с психологической точки зрения нет. Он достаточно открытый, искренний и эмоциональный человек. Да, он взрывной, но это часть его личности.

В медийном пространстве он ведет открытое общение с аудиторией, тут нет специально просчитанных реакций. Он всегда говорит честно и откровенно.

Такое поведение в публичном пространстве вызывает всегда много реакций. Но сказать, что Леонид Слуцкий как-то деформировал свое поведение и стал девиантом, точно нельзя», – сказала психолог.

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 2
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен» 8
Источник: Sport24
Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1695479346
Не первый раз эту дамочку пользуют желтые сми и публикуют в Бомбардире. Вы думаете, она делает свои оценки бескорыстно и бесплатно ? Вот часть ее прайс листа с ее сайта: Консультация офлайн 50 мин – 6 000 р. Консультация офлайн 80 мин – 8 000 р. Бюджетное место 50 мин – 5 000 р. Консультация онлайн 50 мин – 5 000 р.
Ответить
ilichkadr
1695480114
Слуцкого надо показать Бильжо. Он быстро поставит Лёне диагноз.
Ответить
slavа0508
1695481683
На самом деле . психологи и есть самые больные на голову люди ...
Ответить
yorgenbarenz
1695482496
У этой дамы надо спросить: А,что,все тренеры мира мотыляются на нервной почве туда-сюда по скамейке с выражением лица дегенерата?
Ответить
paracetamol
1695483446
Психов в тренеры низзя!
Ответить
nik55
1695492211
он с рождения с приветом
Ответить
bashnat013
1695552636
Просто решила пропиарится с трехкратным чемпионом россии
Ответить
bashnat013
1695552784
Да и вообще почему за правду на человека бочку катят ,но ведь он реально дебил этот мальчик
Ответить
Главные новости
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
2
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
1
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
1
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
2
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+