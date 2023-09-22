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    Быстров оценил игру Кокорина в составе «Ариса»

    Владимир Быстров ответил на вопросы о дебютном матче Александра Кокорина за «Арис» в еврокубках.

    • Кипрская команда уступила на выезде «Спарте» – 2:3.
    • «Арис» встречался с чехами в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
    • Кокорин реализовал пенальти на 11-й минуте.

    «Солнышко, хорошая погода, все его устраивает, никто на него не давит, получает удовольствие от футбола.

    Что касается матча, совершенно разные чемпионаты. В Чехии немало боеспособных коллективов, а на Кипре их недостаточно.

    Сможет ли команда Кокорина побороться за Лигу конференций? Почему бы и нет. В домашних матчах они могут набрать какие‑то очки. А там – как повезет», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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