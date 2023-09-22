Быстров оценил игру Кокорина в составе «Ариса»

Владимир Быстров ответил на вопросы о дебютном матче Александра Кокорина за «Арис» в еврокубках.

Кипрская команда уступила на выезде «Спарте» – 2:3.

«Арис» встречался с чехами в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Кокорин реализовал пенальти на 11-й минуте.

«Солнышко, хорошая погода, все его устраивает, никто на него не давит, получает удовольствие от футбола.

Что касается матча, совершенно разные чемпионаты. В Чехии немало боеспособных коллективов, а на Кипре их недостаточно.

Сможет ли команда Кокорина побороться за Лигу конференций? Почему бы и нет. В домашних матчах они могут набрать какие‑то очки. А там – как повезет», – сказал Быстров.