Месси назвал любимые блюда

Форвард «Интера Майами» рассказал о предпочтениях в еде. Аргентинец признался, что любит сладкое.

«Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече (десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий), мороженое.

Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше», – сказал Месси.

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